Арсен Венгер: "Я бы хотел отменить финансовый фэйр-плей, потому что его правила не соблюдаются"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер выразил мнение, что финансовый фэйр-плей в футболе необходимо отменить. По словам специалиста, существует много способов обойти эти правила.

– К финансовому фэйр-плей возникают новые вопросы. Я поддерживаю эту идею, но не верю в то, что она может существовать, – приводит The Guardian слова Венгера. – В футболе создали правила, которые мы сами не можем соблюдать.

Сейчас мне бы хотелось избавиться от финансового фейр-плей, потому что есть множество законных способов обойти правила. Не думаю, что они достаточно строгие, чтобы их соблюдали.