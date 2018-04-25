Арсен Венгер: "Время ухода из "Арсенала" - не мое решение"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер на пресс-конференции перед первым матчем 1/2 финала Лиги Европы против "Атлетико" отметил, что не по собственной воле решил покинуть команду по окончании сезона. По его словам, канонирам надо приобрести пару-тройку сильных игроков, чтобы бороться за победу в чемпионате Англии.

- Время моего ухода из "Арсенала" - не мое решение. Что касается остального, то я уже достаточно об этом говорил, - сказал Венгер.

Я очень высокого мнения о Луисе Энрике, но я не хочу вмешиваться в работу будущего тренера "Арсенала". Считаю, что если приобрести еще пару-тройку сильных игроков, команда сможет бороться за победу в чемпионате Англии.