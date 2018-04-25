Арсен Венгер: "Время ухода из "Арсенала" - не мое решение"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер на пресс-конференции перед первым матчем 1/2 финала Лиги Европы против "Атлетико" отметил, что не по собственной воле решил покинуть команду по окончании сезона. По его словам, канонирам надо приобрести пару-тройку сильных игроков, чтобы бороться за победу в чемпионате Англии.
- Время моего ухода из "Арсенала" - не мое решение. Что касается остального, то я уже достаточно об этом говорил, - сказал Венгер.
Я очень высокого мнения о Луисе Энрике, но я не хочу вмешиваться в работу будущего тренера "Арсенала". Считаю, что если приобрести еще пару-тройку сильных игроков, команда сможет бороться за победу в чемпионате Англии.
Manted
ну прально,сам бы никогда не допер)
17:27
баламошка
Старый хрен ещё и оставаться собирался. Хорошо, что его ушли, пора и честь знать. Нарулился уже, дай другим попробовать. Как раз скоро должны опять Лёньку выгнать, пусть он и попробует)
16:47
andy333
А писал как-будто он решил....
16:26