16:05 | Футбол — Англия

Арсен Венгер: "Время ухода из "Арсенала" - не мое решение"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер на пресс-конференции перед первым матчем 1/2 финала Лиги Европы против "Атлетико" отметил, что не по собственной воле решил покинуть команду по окончании сезона. По его словам, канонирам надо приобрести пару-тройку сильных игроков, чтобы бороться за победу в чемпионате Англии.

- Время моего ухода из "Арсенала" - не мое решение. Что касается остального, то я уже достаточно об этом говорил, - сказал Венгер.

Я очень высокого мнения о Луисе Энрике, но я не хочу вмешиваться в работу будущего тренера "Арсенала". Считаю, что если приобрести еще пару-тройку сильных игроков, команда сможет бороться за победу в чемпионате Англии.

 

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Manted

ну прально,сам бы никогда не допер)

17:27

баламошка

Старый хрен ещё и оставаться собирался. Хорошо, что его ушли, пора и честь знать. Нарулился уже, дай другим попробовать. Как раз скоро должны опять Лёньку выгнать, пусть он и попробует)

16:47

andy333

А писал как-будто он решил....

16:26

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