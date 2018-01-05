Арсен Венгер: "Веа - пример для подражания для всех футболистов"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что все футболисты должны равняться на Джорджа Веа, которого французский специалист тренировал "Монако". В конце прошлого года обладатель "Золотого мяча" стал президентом Либерии.

- Мы можем создать фантастический фильм о жизни Джорджа Веа, это невероятная история, - цитирует L'Equipe Венгера. - Он очень сильный человек. Это прекрасная история, и я желаю ему хорошего президентства. Веа - пример для всех футболистов.