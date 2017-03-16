Арсен Венгер: "Важно завершить сезон в четверке сильнейших"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер в преддверии матча 29-го тура чемпионата Англии с "Вест Бромвичем" подчеркнул, что "канонирам" предстоит игра против крепкого соперника. По словам специалиста, "дрозды" обладают сбалансированным составом.

- Очень, очень важно финишировать в четверке сильнейших по итогам сезона, - приводит dailymail слова Венгера. - Соперник обладает большим количеством опыта, они хорошо организованы и у них прекрасная физическая подготовка. "Вест Бромвич" - сбалансированная команда.