18:54 | ФУТБОЛ — Англия

Арсен Венгер: "Важно завершить сезон в четверке сильнейших"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер в преддверии матча 29-го тура чемпионата Англии с "Вест Бромвичем" подчеркнул, что "канонирам" предстоит игра против крепкого соперника. По словам специалиста, "дрозды" обладают сбалансированным составом.

- Очень, очень важно финишировать в четверке сильнейших по итогам сезона, - приводит dailymail слова Венгера. - Соперник обладает большим количеством опыта, они хорошо организованы и у них прекрасная физическая подготовка. "Вест Бромвич" - сбалансированная команда.

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Материалы REN-TV

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