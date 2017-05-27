Арсен Венгер: "В среду или в четверг по моему будущему наступит ясность"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после финала Кубка Англии против "Челси" (2:1) отметил, что команде удалось достойно ответить на все проблемы. Специалист подчеркнул, что вопрос его будущего в клубе будет решен на следующей неделе.

– Мы выдающимся образом играли с первых минут, – цитирует BBC Венгера. – Команда проделала большие проблемы. Мы объединились и ответили на этот вызов. Футболисты показали свою сплоченность и провели захватывающий матч. Я говорил еще на прошлой неделе, что достаточно двух покупок для того, чтобы эта команда стала участником чемпионской гонки.

Горд стать 7-кратным обладателем Кубка. Я горжусь этим так же, как и чемпионским титулом, который мы завоевали, ни разу не уступив за сезон. Во вторник состоится заседание совета директоров. В среду или в четверг по моему будущему наступит ясность.

Трансляция матча "Арсенал" – "Челси"