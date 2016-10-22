23:14 | ФУТБОЛ — Англия

Арсен Венгер: "В современном футболе можно владеть мячом 75 процентов времени и проиграть"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после ничьей с "Мидлсбро" в домашнем матче 9-го тура чемпионата Англии посетовал на усталость. При этом, по словам Венгера, его подопечные действовали умно.

– В этой игре мы владели мячом, но у нас были усталые ноги, мы были подвержены контратакам, – приводит BBC слова Венгера. – Сами себе осложнили жизнь. В современном футболе можно владеть мячом 75 процентов времени и проиграть.

Когда теряешь остроту, не хватает креативности в последней трети поля. Должен сказать, мы сегодня сделали все, но правды в ногах не было.

С точки зрения энергии были проблемы, но мы действовали достаточно умно, чтобы не проиграть.

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