Арсен Венгер: "В первом голе "Челси" было стопроцентное нарушение"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после поражения от "Челси" (1:3) в матче 24-го тура чемпионата Англии заявил, что соперник забил первый мяч после нарушения правил, однако отметил, что, несмотря на этот эпизод, "Челси" мощно выглядел всю встречу. На данный момент лондонский клуб опережает ближайшего соперника – "Тоттенхэм" на 12 очков в турнирной таблице.

– Момент с первым голом? Это был фол, – цитирует BBC Венгера. – Стопроцентное нарушение. Однако даже это не умаляет уровень игры "Челси" сегодня. Мы неплохо начали игру, но не смогли реализовать свои возможности и после первого тайма второй гол просто убил нас. Мы были очень наивны и ненадежны в обороне. "Челси" показал свою лучшую игру. Мы рисковали, но они слишком хорошо организованы и мощно выглядели на контратаках.

Мы потеряли много очков в последних матчах. Порой нам не хватало зрелости и опыта. Сегодня некоторые наши игроки были не очень сильны индивидуально.