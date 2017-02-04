Арсен Венгер: "В первом голе "Челси" было стопроцентное нарушение"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после поражения от "Челси" (1:3) в матче 24-го тура чемпионата Англии заявил, что соперник забил первый мяч после нарушения правил, однако отметил, что, несмотря на этот эпизод, "Челси" мощно выглядел всю встречу. На данный момент лондонский клуб опережает ближайшего соперника – "Тоттенхэм" на 12 очков в турнирной таблице.
– Момент с первым голом? Это был фол, – цитирует BBC Венгера. – Стопроцентное нарушение. Однако даже это не умаляет уровень игры "Челси" сегодня. Мы неплохо начали игру, но не смогли реализовать свои возможности и после первого тайма второй гол просто убил нас. Мы были очень наивны и ненадежны в обороне. "Челси" показал свою лучшую игру. Мы рисковали, но они слишком хорошо организованы и мощно выглядели на контратаках.
Мы потеряли много очков в последних матчах. Порой нам не хватало зрелости и опыта. Сегодня некоторые наши игроки были не очень сильны индивидуально.
Marcos Alonso's punch which saw Bellerín getting subbed off, and Arsenal conceding. [@VineOfArsenal] pic.twitter.com/iLDBIoRfHI– Arsenal TSN (@ArsenalTSN) 4 февраля 2017 г.
fifa_guru
Ладно главный судья не увидел, но ведь судья за воротами куда смотрел? такие эпизоды возле ворот просматриваются!
19:44 4 февраля
fifa_guru
согласен с Sandberg. Как бы я не любил Арсенал, но тут явное нарушение.
19:42 4 февраля
Алый Дракон
Именно Канте - бывший одноклубник Варди.
19:32 4 февраля
Sandberg
Насчет первого гола вынужден с ним согласиться(
19:32 4 февраля
Алый Дракон
ненавистник_политпроектов, + 1. Даже Варди не ушел в этот покрытый старой пылью клуб )... А тот же Канте сейчас лидирует в лиге )...
19:31 4 февраля
ненавистник_политпроектов
Жалкое зрелище видеть из года в год потуги этого нытика. В чемпионские годы ему повезло с такими монстрами, как Анри и Бергкамп. Таких игроков у него после этого не было. Вот и результат. Уважающие себя футболисты демонстративно уходили из этого клуба и завоевывали титулы в других командах. А маразматик в пуховике остается. Арсеналу нужны перемены! Всем это очевидно! Кроме некоторых упырей, сидящих тут и поющих "За Арсена"
18:51 4 февраля