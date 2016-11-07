10:45 | ФУТБОЛ — Англия

Арсен Венгер: "В матче с "Тоттенхэмом" немного нервничали"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер выразил разочарование ничьей с "Тоттенхэмом" (1:1) в домашнем матче чемпионата Англии. При этом он отметил, что катастрофы в таком результате нет.

– Мы разочарованы потерей двух очков на своем поле, – цитирует Sky Sports Венгера. – Мы создали огромное количество голевых моментов. Во втором тайме мы пытались исправить недостатки, проявили силу воли, но все же нервничали. "Шпоры" возвращаются домой счастливыми, а мы нет. Хотелось победить. Но с точки зрения положения в таблице это вообще не катастрофа.

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