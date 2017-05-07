Арсен Венгер: "В матче с "МЮ" мы проявили терпение"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после матча 36-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (2:0) отметил, что команда добыла эту победу благодаря свой настойчивости. По его словам, "канониры" не смотрят в таблицу, а сосредоточены только на своих результатах.

- В этом матче мы были достаточно организованы и терпеливы, - приводит ВВС слова Венгера. - Первый гол забили при помощи удачи, а второй - результат наших действий. Хотим выиграть все оставшиеся матчи. Не смотрю в таблицу. Будем сосредоточены лишь на наших играх. У нас был ряд плохих матчей, но мы вроде бы вышли из этой полосы неудач.