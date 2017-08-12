Арсен Венгер: "В этом сезоне каждое потерянное очко будет стоить очень дорого"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после победы над "Лестером" (4:3) в матче первого тура чемпионата Англии отметил, что в этом году каждое очко очень важно. По его словам, за титул будут бороться много команд.

– Мы проявили характер и шли вперед до самого конца, – цитирует Венгера Sky Sports. – Конечно, некоторые голы мы не должны были пропускать. Однако мы поработаем над этим.

В этом сезоне за титул будут бороться сразу шесть или семь команд. Это будет очень интересно. Поэтому каждое потерянное очко будет стоить очень дорого.

Что касается Жиру, то я его люблю как человека и как игрока. Он отличный парень. В какой-то моент я открыл ему дверь для ухода, ведь у нас много нападающих. Однако он решил остаться. У нас будет много матчей. Поэтому я намерен двать время каждому.