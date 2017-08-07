Арсен Венгер: "В "Арсенале" слишком много игроков, а излишняя конкуренция вредна"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил, что до закрытия трансферного окна клуб может расстаться еще с несколькими футболистами. Он также добавил, что излишняя конкуренция вредит команде.

Напомним, что в межсезонье "канониров" покинули вратари Войчех Щенсны и Эмилиано Мартинес, нападающий Яя Саного и полузащитник Крис Уиллок.

– Честно говоря, у нас слишком много игроков, так что позволим еще кому-то уйти, – приводит The Telegraph слова Венгера. – Излишняя конкуренция вредит команде. Впрочем, ее недостаток – тоже.