15:20 8 февраля | ФУТБОЛ — Англия

Арсен Венгер в "Арсенале": 1155 матчей и 15 трофеев

Арсен Венгер: карьера в "Арсенале". Фото "СЭ"
Арсен Венгер: карьера в "Арсенале". Фото "СЭ"
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Руководство "Арсенала" собирается продлить контракт с главным тренером Арсеном Венгером. Французский специалист работает в лондонском клубе с 1996 года и не может уже 13 лет завоевать чемпионство. Цифры о более чем 20-летней карьере Венгера в британской столице - в инфографике "СЭ".

Арсен "Арсенал" Венгер: от новичка до легенды //
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КОММЕНТАРИИ (2)
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YurovTheBest

согласен, стабильно высокий результат - признак большого мастерства

16:41 8 февраля

lsn

Конечно нужно продлевать !!!! В Англии не ниже 4 места ! Да Ливер с МС и МЮ за такое бешеные бабки отвалят .

16:04 8 февраля

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