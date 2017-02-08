Арсен Венгер в "Арсенале": 1155 матчей и 15 трофеев

Руководство "Арсенала" собирается продлить контракт с главным тренером Арсеном Венгером. Французский специалист работает в лондонском клубе с 1996 года и не может уже 13 лет завоевать чемпионство. Цифры о более чем 20-летней карьере Венгера в британской столице - в инфографике "СЭ".

Арсен "Арсенал" Венгер: от новичка до легенды //

"Арсенал" (не) значит "Арсен". Венгер: за и против