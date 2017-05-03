Арсен Венгер: "Увольнение тренера не означает, что победы сразу придут"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что его отставка не гарантирует команде трофеи. Среди фанатов "канониров" все громче становятся призывы к уходу француза, который работает в клубе с 1996 года.

– Я такой же человек, как и все остальные, – цитирует TV2 Венгера. – Все предпочитают быть любимыми, а не ненавидимыми. Я не воспринимаю это как нечто личное, потому что фанаты просто хотят побед. Я сам себя ненавижу сильнее других, когда мы не достигаем целей. Но если посмотрим на последние три сезона, то мы выиграли два Кубка Англии, финишировали в чемпионате вторыми, третьими, четвертыми. И снова вышли в финал Кубка Англии. Нужно помнить, что "Реал" ранее не выигрывал чемпионат долго, "Ливерпуль" и другие гранды тоже много лет ждут побед. Выигрывать тяжело, и смена тренера не означает, что победы сразу придут.