Арсен Венгер: "Уверен, что Санчес хочет остаться в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подчеркнул, что форвард клуба Алексис Санчес намерен продлить контракт. Соглашение 28-летнего чилийца истекает в 2018 году. В текущем сезоне он забил 22 мяча в 40 матчах во всех турнирах.

- Уверен, что он хочет остаться в "Арсенале", - цитирует BBC Венгера. - Сейчас нужно обсудить этот вопрос с агентом. Игроки хотят понять, что их все устраивает в клубе, и прийти к соглашению. Финансы также играют свою роль.