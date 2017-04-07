Арсен Венгер: "Уверен, что Санчес хочет остаться в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подчеркнул, что форвард клуба Алексис Санчес намерен продлить контракт. Соглашение 28-летнего чилийца истекает в 2018 году. В текущем сезоне он забил 22 мяча в 40 матчах во всех турнирах.
- Уверен, что он хочет остаться в "Арсенале", - цитирует BBC Венгера. - Сейчас нужно обсудить этот вопрос с агентом. Игроки хотят понять, что их все устраивает в клубе, и прийти к соглашению. Финансы также играют свою роль.
Vamphyri
Да что там хочет - мечтает просто. Прямо как Насри, Фабрегас и прочие, и прочие))
15:12
Ботаникум
Вали, Алексис, от этого НЕВМЕНЯЕМОГО ДОЛДОНА - это ТУПИК!!!
14:59