Арсен Венгер: "Уверен, что "Арсенал" способен бороться за чемпионство в этом сезоне"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил, что команда готова бороться за первое место в чемпионате Англии. В первых трех турах "канониры" обыграли "Лестер" (4:3) и проиграли "Стоук Сити" (0:1) и "Ливерпулю" (0:4). В субботу лондонцы встретятся с "Борнмутом".

- Уверен, что "Арсенал" способен бороться за чемпионство в этом сезоне, - приводит The Telegraph слова Венгера. - Сейчас мы достаточно сильны. В чемпионате наметилась группа лидеров в борьбе за титул, но они не в лучшем положении, чем мы. Да, "Арсенал" проиграл "Ливерпулю", но мы способны изменить ситуацию в свою пользу.