Арсен Венгер: "У меня как камень с души свалился после победы "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подчеркнул, что он вздохнул с облегчением после домашнего матча 4-го тура премьер-лиги над "Саутгемптоном" (2:1). Победу "канонирам" принес полузащитник Санти Касорла, реализовавший пенальти в добавленное время.

– У меня как камень с души свалился, – цитирует BBC Венгера. – Мы упустили много верных моментов, несколько раз соперник мог нас наказать в концовке матча.

Многие отмечают, что на последних минутах был стопроцентный пенальти. Честно говоря, я еще не успел посмотреть повтор того эпизода. Перед тем, как нанести удар с точки, Касорле пришлось справиться с серьезным грузом ответственности. Виной тому – затянувшаяся пауза, возникшая после фола в штрафной соперника. Благодаря точному удару Касорлы мы "подтянулись" к лидирующей группе после провала на старте сезона.

Также хочу отметить Лорана Косьельни, сравнявшего счет в матче. Он вернулся в расположение команды только в четверг после матча французов со сборной Белоруссии (0:0).