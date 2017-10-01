Арсен Венгер: "Трансферное окно давило на "Арсенал" сильнее матчей сборных"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил, что закрытие трансферного окна положительно сказалось на психологии футболистов клуба. Ранее специалист неоднократно критиковал трансферные окна и предлагал запретить зимнее, а летнее закрывать до старта чемпионата.

- У нас будто другая команда, - цитирует ESPN Венгера. - Вы видите, как мы играем. Для такой игры нужна дружная команда. Трансферное окно давило на нас сильнее, чем матчи сборных. Перед закрытием трансферного окна мы поняли: наша отдача была недостаточной. Мы сохранили сплоченность на поле.