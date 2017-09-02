Арсен Венгер: "Трансфер Санчеса в "Манчестер Сити" был далек от завершения"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил, что трансфер нападающего Алексиса Санчеса в "Манчестер Сити" не был согласован. Ранее в СМИ появилась информация о том, что сделка по переходу чилийца была сорвана в последний момент из-за лондонского клуба.

- Сделка по Санчесу была далека от завершения, - цитирует fourfourtwo Венгера. - Мне сложно говорить об этом, я хочу, чтобы игрок сосредоточился на своей карьере, текущем сезоне и "Арсенале". Я не могу рассказать обо всем, что произошло. После того, как вы позволите такому игроку уйти, вам нужно будет найти ему замену. Иначе непонятно, с чего вы позволили футболисту покинуть команду. Когда этого сделать не получается, то вы удерживаете игрока.

Санчес, как и Езил, останутся в "Арсенале". Это их последний год контракта. Мы будем искать варианты продлить соглашения, в противном случае они уйдут бесплатно.