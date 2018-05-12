Арсен Венгер: "Тоттенхэму", возможно, придется продавать игроков"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что "Тоттенхэму" придется начать экономить во время строительства нового стадиона. Он вспомнил, как это приходилось делать "канонирам".

– Когда мы строили наш стадион, даже игрок за 10 миллионов был очень ценным, – цитирует A Bola Венгера. – Сейчас у "Тоттенхэма" есть такой футболист, как Кейн, который стоит 100 миллионов, если не больше. Может так получиться, что "шпоры" вынуждены будут продавать игроков, чтобы сбалансировать счета. Это вызов, с которым им придется столкнуться.