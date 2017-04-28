Арсен Венгер: "Тоттенхэм" воспринимают как фаворита, но для меня это не имеет значения"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер ждет интересной игры от встречи с "Тоттенхэмом" в ближайшем матче чемпионата Англии. По его словам, это редкий случай, когда "шпоры" будут фаворитами.

– Безусловно, это один из немногих случаев, когда "Тоттенхэм" воспринимается со стороны как фаворит, – цитирует Goal Венгера. – Но для меня это не имеет значения. Наша главная задача – финиш в первой четверке. А уже потом будем думать о том, чтобы оказаться выше "шпор". Я жду открытого интересного матча в высоком темпе. Обе команды играют в позитивный атакующий футбол. Мы понимаем свои задачи и идем вперед. У нас есть шанс добиться хорошего результата, если мы выиграем все оставшиеся матчи.