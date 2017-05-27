Арсен Венгер: "Свои медали отдаю сотрудникам "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил, что не хранит медали в своем доме. По словам француза, он отдает их кому-то из работников клуба.

- В моем доме нет никаких медалей или трофеев, ничего, - приводит Sky Sports слова Венгера. - Думаю, вы удивитесь, если придете ко мне домой. Всегда есть люди в клубе, которым не досталась медаль. Я отдаю награды им. Я не смотрю назад, не смотрю на то, что мы выиграли. У меня достаточно воспоминаний о людях, много впечатлений. Если вы побываете в моем доме, то можете не понять, что там живет футбольный тренер.