Арсен Венгер: "Судья зря назначил пенальти. Мы знаем, что Стерлинг хорошо "ныряет"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после матча 11-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (1:3) раскритиковал судейскую бригаду во главе с Майклом Оливером. По мнению наставника "канониров", арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота его команды, а также засчитал гол из офсайда.

- Думаю, что судья зря назначил пенальти, - цитирует BBC Венгера. - Нам прекрасно известно, что Рахим Стерлинг "ныряет". Он делает это очень хорошо. А третий гол нам забили из офсайда. Я очень расстроен, ведь при счете 1:2 у нас были шансы. Третий мяч убил интригу. Совпадение, но, как мы знаем, ошибаются в пользу хозяев.

Мне кажется, "Манчестер Сити" будет тяжело остановить.

"Арсенал" проиграл, но Венгер обвинит в поражении судей. Не сомневайтесь