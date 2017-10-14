Арсен Венгер: "Судья принял возмутительное решение, назначив пенальти"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подчеркнул, что команда стала паниковать на последних минутах матча 8-го тура чемпионата Англии с "Уотфордом" (1:2).

При этом специалист считает, что судья ошибочно назначил пенальти в ворота "канониров". На 71-й минуте игры 11-метровый реализовал нападающий "шершней" Трой Дини.

– Перед финальным свистком "Арсенал" немного запаниковал. Пенальти? Об этом можно говорить очень долго, но они его забили, – приводит BBC слова Венгера. – Это возмутительное решение. При этом мы ничего не можем с этим сделать.