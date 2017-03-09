Арсен Венгер: "Ссора с Санчесом? "Арсенал" - сплоченная команда"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что у него нет разногласий с нападающим Алексисом Санчесом. Напомним, отсутствие чилийца в стартовом составе на матч чемпионата Англии с "Ливерпулем" (1:3) породило слухи о конфликте игрока с тренером и командой.

- Ссора с Санчесом? У нас хорошая сплоченная команда, - цитирует BBC Венгера. - После разочаровывающих результатов всегда возникают разногласия, это нормально.

Уйдет ли Окслейд-Чемберлен? Я ценю этого игрока. Надеюсь, он останется в "Арсенале", он очень перспективный игрок.