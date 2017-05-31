Арсен Венгер: "Смотрю в будущее "Арсенала" с оптимизмом и волнением"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер поблагодарил руководство клуба за поддержку и отметил, что постарается выигрывать больше трофеев с клубом. Ранее "канониры" официально объявили о продлении контракта с французским специалистом. В минувшем сезоне клуб занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии и не пробился в Лигу чемпионов.

– Я люблю этот клуб и смотрю в будущее с оптимизмом и волнением, – цитирует сайт "Арсенала" Венгера. – Я смотрю на то, что мы стали лучше играть, мы можем быть сильнейшими в мире. У нас есть группа сильных игроков. Стоит сделать немного дополнений, и мы станем еще успешнее.

Благодарен руководству клуба за поддержку. Мы сделаем все возможное, чтобы выигрывать больше трофеев. Это то, что хотят все в команде и наши болельщики.