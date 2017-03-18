22:33 | ФУТБОЛ — Англия

Арсен Венгер: "Скоро узнаете о моем будущем в "Арсенале"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после поражения от "Вест Бромвича" (1:3) в гостевом матче 29-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что скоро станет известно о его будущем в лондонском клубе. Контракт французского специалиста с "Арсеналом" рассчитан до конца сезона. Венгер возглавляет команду с 1996 года.

– Скоро вы узнаете о моем будущем в "Арсенале", – приводит The Guardian слова Венгера. – Очень скоро, но я не слишком волнуюсь относительно своего будущего прямо сейчас, сейчас у нас очень плохая полоса, которой не было у команды 20 лет.

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