Арсен Венгер: "Скоро узнаете о моем будущем в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после поражения от "Вест Бромвича" (1:3) в гостевом матче 29-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что скоро станет известно о его будущем в лондонском клубе. Контракт французского специалиста с "Арсеналом" рассчитан до конца сезона. Венгер возглавляет команду с 1996 года.

– Скоро вы узнаете о моем будущем в "Арсенале", – приводит The Guardian слова Венгера. – Очень скоро, но я не слишком волнуюсь относительно своего будущего прямо сейчас, сейчас у нас очень плохая полоса, которой не было у команды 20 лет.