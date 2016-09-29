Арсен Венгер: "Ситуация с Эллардайсом? Английский футбол полон неожиданностей"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отказался комментировать коррупционный скандал в английском футболе. Издание The Telegraph провело расследование, которое показало, что восемь бывших или нынешних тренеров премьер-лиги замешаны в коррупции, среди них оказался и Сэм Эллардайс, которому это стоило места у руля сборной Англии.

– Случившееся, конечно, было сюрпризом, – цитирует The Mirror Венгера. – Кто-то хоть несколько дней назад мог предположить, что такое случится? Никто. Но английский футбол полон неожиданностей.