Арсен Венгер: "Сейчас я не готов обсуждать свое будущее"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после матча 32-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (0:3) подчеркнул, что не хочет обсуждать свое будущее с прессой. У француза летом заканчивается контракт с клубом, который стороны пока не продлили. В последнее время болельщики "канониров" проводят различные акции протеста с требованием отставки Венгера.

- Меня постоянно спрашивают об этом, но сейчас я не в том настроении, чтобы обсуждать свое будущее, - приводит ВВС слова Венгера. - Сейчас меня волнует результат матча с "Кристал Пэлас", которым я очень разочарован.