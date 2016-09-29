11:11 | ФУТБОЛ — Англия

Арсен Венгер: "Сборная Англии? До конца сезона точно останусь в "Арсенале"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил, что пока не планирует занимать аналогичную должность в сборной Англии. Напомним, ранее пресса уличила в коррупции наставника национальной команды Сэма Эллардайса, который в итоге 27 сентября покинул свой пост всего через 67 дней после назначения. Временно его обязанности будет исполнять Гарет Саутгейт.

- Мне льстит возможный интерес со стороны руководства английского футбола, однако в приоритете у меня работа в "Арсенале". До конца сезона я точно останусь в клубе и буду сосредоточен только на работе в "Арсенале".

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