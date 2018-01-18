Арсен Венгер: "Санчес сыграет с "Кристал Пэлас", если не перейдет в "МЮ"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер допускает, что нападающий Алексис Санчес может принять участие в матче 24-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас", который состоится 20 января. В последний раз 29-летний чилиец выходил на поле в премьер-лиге 3 января, когда "канониры" дома сыграли вничью с "Челси" (2:2).

- Эта история весьма хорошо задокументирована. Мне нечего к этому добавить, - цитирует Goal Венгера. - Это (переход Санчеса. - Прим. "СЭ") может произойти, а может и нет. Сейчас мы находимся на таком этапе. Если этого не произойдет, Санчес сыграет в субботу.

Ожидается, что форвард в зимнее трансферное окно перейдет в "Манчестер Юнайтед". По данным СМИ, он уже согласовал условия личного контракта с "красными дьяволами". Переход Санчеса зависит от того, договорится ли "Арсенал" об условиях контракта с полузащитником манкунианцев Генрихом Мхитаряном, который должен проследовать в обратном направлении. Агент 28-летнего армянина Мино Райола 16 января заявил, что "Санчес станет частью сделки по Мхитаряну и никак иначе".