Арсен Венгер: "Санчес остается. Совет директоров поддержал меня"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сообщил, что совет директоров клуба поддерживает его в вопросах кадровой политики. Французский специалист отметил, что нападающий Алексис Санчес, интерес к которому проявляли несколько топ-клубов, уважает решение тренера не продавать его.

– При выборе игроков совет директоров поддерживает меня, – цитирует Sky Sports Венгера. – Это, в частности, касается решения не продавать Санчеса. Могу заявить – он сосредоточен на новом сезоне. Моя позиция ясна: он остается. Алексис уважает мое решение, здесь все просто.

Напомним, контракт Санчеса с "Арсеналом" рассчитан до конца сезона-2017/18.

Ближайший матч "Арсенала" состоится в воскресенье, 6 августа. В матче за Суперкубок Англии "канониры" сыграют с "Челси". Встреча начнется в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.