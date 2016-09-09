Арсен Венгер: "Санчес может сравниться с Месси и Криштиану Роналду"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер уверен, что нападающий Алексис Санчес сможет добиться таких же успехов, как форварды Криштиану Роналду и Лионель Месси. По словам специалиста, для этого чилийцу не хватает стабильности.
- Я считаю, что большие амбиции - это хорошо, - приводит Goal.com слова Венгера. - Я хочу, чтобы каждый из моих подопечных думал так же. Надеюсь, что Санчас сможет сравниться с Месси и Криштиану Роналду. Наверное, они более стабильны. Санчес - амбициозный парень, который хочет побеждать в каждой игре. Нет ничего плохого в желании быть лучшим. Он обладает потенциалом и способностями. Ему нужно постоянно демонстрировать это на поле.
баламошка
Это называется старческим маразмом. Вот до чего тренера довели многочисленные неудачи с титулами. Ну наэкономил ты, Арсенушка, для Арсенала денег и что? Да ничего. У Арсенала такие владельцы, что нужно не экономить, а развиваться в ускоренном темпе. А так сиди без кубков и доказывай внукам, что ты крутой специалист. Хоть ты и крутой специалист. Но у Истории девичья память на таланты и отличная память на результаты. Кто про твою работу через 50 лет будет книги читать? Посмотрят-трофеев ну очень мало для Арсенала - и на кой этого неудачника читать? Больше будут другими интересоваться. Возможно(надеюсь) Великим Валеркой..
13:46
shpasic
видимо, также, как Венгер может сравниться с Гвардиолой, Анчелотти и Моуриньо.
13:35