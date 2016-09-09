Арсен Венгер: "Санчес может сравниться с Месси и Криштиану Роналду"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер уверен, что нападающий Алексис Санчес сможет добиться таких же успехов, как форварды Криштиану Роналду и Лионель Месси. По словам специалиста, для этого чилийцу не хватает стабильности.

- Я считаю, что большие амбиции - это хорошо, - приводит Goal.com слова Венгера. - Я хочу, чтобы каждый из моих подопечных думал так же. Надеюсь, что Санчас сможет сравниться с Месси и Криштиану Роналду. Наверное, они более стабильны. Санчес - амбициозный парень, который хочет побеждать в каждой игре. Нет ничего плохого в желании быть лучшим. Он обладает потенциалом и способностями. Ему нужно постоянно демонстрировать это на поле.