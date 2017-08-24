Арсен Венгер: "Санчес готов сыграть против "Ливерпуля"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подчеркнул, что нападающий Алексис Санчес готов выйти на поле в матче 3-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля". Специалист также добавил, что хочет, чтобы форвард остался в команде.

Санчес пропустил две недели из-за болезни. Ранее появилась информация, что он может перейти в "ПСЖ". Его контракт с "канонирами" рассчитан до лета 2018 года.

– В целом Санчес находится в хорошей форме. Он всегда сосредоточен на своей работе, – приводит Sky Sports слова Венгера. – Не думаю, что он отвлекается на разные слухи, игроки его уровня привычны к такому.

Санчес очень много работает и готов сыграть с "Ливерпулем". Но я должен решить, выпущу ли я его на поле. Я хочу, чтобы Алексис остался. Он один из тех игроков, с которыми можно построить всю команду. Хочу, чтобы он стал одним из носителей ценностей этой команды.

Матч "Ливерпуль" – "Арсенал" пройдет 27 августа.