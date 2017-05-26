Арсен Венгер: "Самый сложный период для меня начался в 2006 году"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что самым сложным периодом в его карьере был переезд клуба на стадион "Эмирейтс". После этого "канониры" были вынуждены продавать игроков, чтобы вернуть долг за строительство арены.

– В 2006 году начался самый сложный период в моей жизни, – заявил в эфире BT Sports Венгер. – У нас были ограниченные финансы, нам пришлось заплатить огромную сумму денег, продавать лучших игроков. При этом мы должны были оставаться на вершине, в Лиге чемпионов и привлекать на стадион не меньше 54 тысяч человек. Нам пришлось строить стадион, покупать землю. Все это превысило по цене 420 миллионов фунтов стерлингов. Каждый год платили огромную сумму, поэтому важно было оставаться в Лиге чемпионов. Сегодня деньги от телевидения снижают ценность Лиги чемпионов. Тогда этот турнир был необходим. Самым большим периодом давления на меня был отрезок между 2006 и 2014 годом. Я бы не стал сейчас повторять такого.