Арсен Венгер: "Решение о передаче капитанской повязки Оливье Жиру - своевременное"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после гостевой победы в матче 1/32 финала Кубка Англии над "Престоном" (2:1) отметил, что он принял решение о назначении капитаном команды форварда Оливье Жиру, так как футболист заслужил это право своей игрой. По словам специалиста, французский нападающий в последнее время демонстрирует свои лидерские качества, несмотря на не самое большое количество игрового времени.

– Считаю своевременным решение о передаче капитанской повязки Оливье Жиру, – приводит goal.com слова Венгера. – Мне нравится проводить подобные изменения. Жиру оставил позади период дискомфорта, когда он не имел достаточного количества игрового времени. Теперь он обратил на себя внимание яркой игрой, продемонстрировав лидерские качества. Поэтому считаю, что я принял правильное и своевременное решение.

В матче против "Престона" Жиру стал автором победного мяча на 89-й минуте встречи.