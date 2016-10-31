22:36 | ФУТБОЛ — Англия

Арсен Венгер: "Рэмси похож на Лэмпарда"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер оценил игру полузащитника Аарона Рэмси. Французский специалист сравнил 25-летнего валлийца с хавбеком Фрэнком Лэмпардом, известным по выступлениям за "Челси".

Рэмси – это техничный футболист, он любит пускаться в дриблинг, но при этом Аарон очень мобильный и выполняет большой объем работы, – приводит Goal.com слова Венгера. – Он похож на Лэмпарда, потому что они оба могут как ворваться в штрафную площадь, так и здорово пробить с дальней дистанции. У них похожие характеристики.

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