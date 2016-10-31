Арсен Венгер: "Рэмси похож на Лэмпарда"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер оценил игру полузащитника Аарона Рэмси. Французский специалист сравнил 25-летнего валлийца с хавбеком Фрэнком Лэмпардом, известным по выступлениям за "Челси".

– Рэмси – это техничный футболист, он любит пускаться в дриблинг, но при этом Аарон очень мобильный и выполняет большой объем работы, – приводит Goal.com слова Венгера. – Он похож на Лэмпарда, потому что они оба могут как ворваться в штрафную площадь, так и здорово пробить с дальней дистанции. У них похожие характеристики.