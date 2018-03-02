Арсен Венгер: "Разница между "Арсеналом" и "Манчестер Сити" в таблице неслучайна"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после матча 28-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (0:3) отметил, что "канонирам" сложно бороться с "горожанами" из-за разницы в классе. Лондонцы в воскресенье уступили "Сити" с тем же счетом в финале Кубка лиги.

- Сегодня потратили много сил, - приводит ВВС слова Венгера. - Но начали мы очень плохо и поплатились за это. Могли воспользоваться пенальти, чтобы вернуться в игру, но не сделали этого. Проиграли команде, которая является лучшей в Англии. Сейчас нам сложно бороться с ними на равных. Разница в турнирной таблице неслучайна.