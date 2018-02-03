Арсен Венгер: "Продление контракта с Езилом - самый дешевый вариант для "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил, что продление контракта с полузащитником Месутом Езилом было самым приемлемым вариантом для клуба. Немецкий хавбек поставил подпись под соглашением, которое будет действовать до 2021 года.

- Когда из клуба уходит игрок, нужно искать ему замену сравнимого уровня, - приводит The Telegraph слова Венгера. - Их зарплаты будут сопоставимы, но еще нужно будет заплатить за трансфер. Поэтому продление контракта с Озилом – самый дешевый вариант для "Арсенала". Но у нас игроки получают очень хорошие зарплаты. Очень хорошие. Думаю, не стоит за них переживать.