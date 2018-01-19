Арсен Венгер: "Продажа Санчеса не так болезненна, как уход ван Перси"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер дал понять, что не переживает по поводу возможного ухода Алексиса Санчеса. Форвард сборной Чили в ближайшее время должен заключить контракт с "Манчестер Юнайтед". По словам Венгера, ему гораздо тяжелее далась продажа в "МЮ" Робина ван Перси в 2012 году.

- Мы взяли ван Перси, когда он играл за резерв "Фейеноорда", - цитирует Goal Венгера. - Мы проделали с ним большую работу. И когда такие игроки уходят, это особенно больно.

Фанаты знают, что Санчес не продлит контракт, они приняли этот факт. Да, мы теряем футболиста, но можем приобрести другого. Думаю, один сможет заменить другого.