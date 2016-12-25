Арсен Венгер: "Приму решение о новом контракте весной"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил, что не спешит продлевать контракт с клубом. Специалист подчеркнул, что примет решение о своем будущем весной.

– Я всегда говорил, что приму решение во второй части сезона, – цитирует Le Figaro Венгера. – Клуб согласен с этой позицией. И это не потому, что я в "Арсенале" давно и обладаю определенными правами. Мы все в одной лодке. У многих тренеров заканчивается контракт. Дошла очередь и до меня. Порой я подписывал новый контракт в марте или апреле. Не вижу в этом проблемы.