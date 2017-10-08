Арсен Венгер: "Приглашение "Барселоны" в премьер-лигу противоречит здравому смыслу"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер выступил против возможного выступления "Барселоны" в чемпионате Англии. По мнению французского специалиста, в приглашении клубов из Шотландии больше смысла.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые могут начать выступать в одной из топ-лиг в случае выхода Каталонии из состава Испании.

– Не хочу видеть "Барселону" в премьер-лиге, – цитирует Sky Sports Венгера. – Это будет противоестественно – нарушит географическую целостность лиги и противоречит здравому смыслу. Почему, в таком случае, в премьер-лигу не зовут "Селтик" и "Рейнджерс", которые играют в Великобритании. В этом больше смысла, чем в приглашении "Барселоны".

Помимо всего прочего, если между Каталонией и Испанией будут проблемы, приглашение "Барселоны" будет являться поддержкой каталонцев от Англии. Не думаю, что это решение стоит приветствовать и по политическим причинам. Этот сценарий маловероятен. Надеюсь, что все не зайдет настолько далеко и "Барселона" продолжит играть в Испании.