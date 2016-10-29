Арсен Венгер: "При счете 1:1 важно было не запаниковать"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что волновался по поводу возможного поражения в матче чемпионата Англии с "Сандерлендом" (4:1). По его словам, потеря очков могла бы нанести удар по команде.

– Когда счет стал равным, это было психологическим испытанием для команды, – цитирует ВВС Венгера. – Мы упустили много моментов. Я волновался, что можем проиграть. Но команда проявила характер. В премьер-лиге такой счет очень зыбок. Важна была реакция на гол соперника. Нам нельзя было паниковать и жалеть себя. Результат очень важен. У нас было шесть побед, потом одна ничья, которая разочаровала. Если бы сейчас снова сыграли вничью или проиграли бы, команда утратила бы свой уровень.