Арсен Венгер: "Позиция вратаря - единственная в "Арсенале", не требующая усиления"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подчеркнул, что вратарь "Сандерленда" Джордан Пикфорд не входит в сферу интересов "канониров". По словам специалиста, позиция голкипера в лондонском клубе является единственной, не требующей усиления.

- Пикфорд провел невероятный матч против "Арсенала", - приводит Goal.com слова Венгера. - Думаю, что у нас было 36 ударов по воротам, что является самым высоким показателем в лиге. Он отразил 11 из них, проделав хорошую работу.

В составе "Арсенала" много вратарей - Чех, Оспина, Щенсны и Мартинес. Единственная позиция, котирую нам не нужно укреплять, - позиция голкипера.