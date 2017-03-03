Арсен Венгер: "Почему я тренирую "Арсенал" 20 лет? Я специалист по мазохизму"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его работа отнимает все свободное время и приносит лишь небольшую толику удовлетворения. Специалист считает, что длительная работа в лондонском клубе помогла ему сделать шаг на новый уровень личностного развития.

– Тренерская работа очень требовательна, – цитирует Sky Sports Венгера. – Вы отдаете этому всю свою жизнь. Кроме футбола в ней ничего не происходит. В основном вы получаете 90 процентов разочарования от своей работы и 10 процентов удовлетворения. К этому нужно быть готовым. Это то, что я всегда говорю молодым людям, которые хотят стать тренерами: "Вы готовы пожертвовать жизнью?" Это как стать священником. Футбольным священником.

Почему я тренирую "Арсенал" уже 20 лет? Я специалист по мазохизму. Эта работа позволяет сделать шаг на новый уровень личностного развития и усовершенствовать свои сильные стороны.