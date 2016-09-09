Арсен Венгер: "Победитель дерби Манчестера будет провозглашен фаворитом чемпионата Англии"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что в предстоящем дерби Манчестера определится фаворит чемпионата Англии. Напомним, что в первых трех турах "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" очков не теряли.

– Обе команды стартовали хорошо, так что этот матч будет иметь большой психологический эффект, – цитирует Daily Mail Венгера. – Психологические последствия будут более весомыми, чем математические. Можем сказать, что победитель этого матча немедленно будет провозглашен фаворитом чемпионата. Хотя пока рано об этом говорить. Игра в любом случае будет интересной. Я хочу увидеть сильные и слабые стороны обеих команд.