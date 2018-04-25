Арсен Венгер: "Перед уходом хочу добиться чего-то особенного"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что не знает идеального способа попрощаться с командой. 68-летний французский специалист отметил, что до последнего дня в клубе он собирается по полной программе отдаваться своей работе.

- Есть ли идеальный способ попрощаться? Я не знаю, - цитирует Венгера пресс-служба "Арсенала". - Я просто хочу делать свою работу так хорошо, как могу... Я думаю о группе игроков, которая заслужила чего-то особенного. Я хочу сделать это ради них - достичь чего-то вместе с ними.

Напомним, 20 апреля Венгер объявил, что покинет занимаемый пост после завершения сезона-2017/18. Он работает в клубе из Лондона с 1996 года, завоевав с "канонирами" 17 трофеев, включая три титула чемпиона Англии.

В последнем сезоне Венгера "Арсенал" претендует только на один трофей - лондонцы продолжают выступление в Лиге Европы. В полуфинале второго по значимости еврокубка они сыграют с "Атлетико" (26 апреля - в Лондоне, 3 мая - в Мадриде).

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