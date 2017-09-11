Арсен Венгер: "Отказался возглавить "Манчестер Юнайтед" из-за ценностей "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что в 2001 году мог сменить Алекса Фергюсона на посту наставника "Манчестер Юнайтед". Ранее бывший президент "МЮ" Мартин Эдвардс в своей автобиографии написал, что из-за возможной отставки Фергюсона вел переговоры с Венгером.

– Лучше вам спросить у самого Эдвардса. Я никогда не раскрываю секреты, – цитирует Венгера The Guardian. – Возможно, когда-нибудь я расскажу о всех переговорах за время работы в "Арсенале", и это войдет в будущую книгу.

Я отказал "МЮ", потому что люблю ценности своего клуба. Мне кажется, именно так можно охарактеризовать "Арсенал".

Эволюция "МЮ" за последние 20 лет очень занимательная тема. Будет интересно когда-нибудь поговорить об этом с прессой. Однако когда я возглавил "Арсенал", у клуба были ценности, которые я так ценил в спорте. Поэтому я все еще здесь работаю.

Конечно, "МЮ" – привлекательный вариант, однако я всегда себя спрашиваю: "Счастлив ли я в "Арсенале"?" И отвечаю всегда на это положительно.