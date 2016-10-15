21:48 | ФУТБОЛ — Англия

Арсен Венгер: "Остались смешанные чувства после победы над "Суонси"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что у него остались смешанные чувства от победы над "Суонси" в матче 9-го тура чемпионата Англии (3:2). Также он отметил, что пока рано говорить о борьбе с "Манчестер Сити" за чемпионство, несмотря на одинаковое количество очков.

- У меня остались некоторые смешанные чувства, - цитирует BBC Венгера. - Мы не смогли извлечь выгоду из нескольких отличных моментов, но по крайней мере удалось получить три очка. Когда "Арсенал" забил два гола, то потерял концентрацию, чего нельзя делать в играх против команд, которые борются за выживание. У нас сейчас такое же количество очков, как у "Манчестер Сити", но впереди еще длинный путь.

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