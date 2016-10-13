Арсен Венгер: "Осечка в матче с "Суонси" в прошлом сезоне стоила "Арсеналу" титула"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что его команде нужно осторожнее подходить к предстоящему матчу чемпионата Англии с "Суонси". В марте этого года "канониры" проиграли дома валлийцам со счетом 1:2.

– Я уже научен опытом и очень осторожен, – цитирует The Mirror Венгера. – В прошлом сезоне мы допустили осечку, которая стоила нам титула. Мы играем дома и должны показать свою силу. Сложный период позади. А в прошлом сезоне нам просто не повезло.