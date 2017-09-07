Арсен Венгер: "Окслейд-Чемберлен? "Арсеналу "нужно было кого-то продать"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер пожелал удачи полузащитнику Алексу Окслейду-Чемберлену, который во время летнего трансферного кона перешел в "Ливерпуль". По словам специалиста, лондонский клуб был вынужден расстаться с кем-то из игроков.

– Желаем ему всего самого наилучшего. В конечном итоге принимаешь решение, потому что "Арсеналу" нужно было кого-то продать, – приводит Sky Sports слова Венгера. – Сейчас в клубе хорошая финансовая ситуация. Также у нас прекрасная команда для того, чтобы конкурировать.